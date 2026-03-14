Ravenna vola in Sicilia | a Catania una sfida tra giganti del muro per scalare la classifica

A Catania, la squadra di Ravenna si prepara a sfidare i principali rivali in una partita che potrebbe decidere il quarto posto nella classifica. La squadra ha già raggiunto i playoff con quattro giornate di anticipo e ora punta a consolidare la posizione, affrontando una gara tra le più attese del campionato. L'incontro vedrà confrontarsi due delle formazioni più in forma della stagione.

Il centrale Bartolucci avverte: "Loro sono in fiducia dopo il blitz a Prata, ma noi dobbiamo dare il massimo per tenere nel mirino chi ci precede" Raggiunti i playoff con quattro giornate d’anticipo, ora in questo finale di regular season la Consar si dà altri obiettivi, il primo dei quali è blindare il quarto posto. Traguardo alla portata visti i sette punti di vantaggio sulla quinta, la Virtus Aversa, senza però perdere di vista la possibilità di salire qualche altro gradino della classifica dal momento che tra la prima, la Tinet, con 49 punti e appunto Ravenna ci sono 5 lunghezze e Goi e compagni hanno due scontri diretti casalinghi da giocare contro gli stessi friulani e Pineto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Siena, Zanoni tra Università e calcio: "Continuità per scalare la classifica"

Leggi anche: Basket, scocca l'ora del derby: in palio punti preziosi per la classifica. Arriva la sfida Ravenna-Faenza

Approfondimenti e contenuti su Ravenna vola

Il Ravenna vola in Sardegna per tornare a fare bottino pieno: a Sassari c’è la TorresGiallorossi in campo sabato alle 14.30 dopo il duro ko di Ascoli. Mandorlini: «Vogliamo fare una partita e un risultato importanti». I sardi a caccia di punti salvezza. ravennaedintorni.it

Ravenna vola, la Tinet vince il big matchROMA- La Consar Ravenna, nella 10a giornata di A2 maschile mantiene dritta la rotta superando in tre set la Sviluppo Sud Catania. A due punti dalla formazione di Valentini insegue la Tinet Prata di ... tuttosport.com