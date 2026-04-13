Catania Beach Soccer il club che ha vinto tutto si ferma dopo 28 stagioni
Dopo 28 stagioni di successi nazionali e internazionali, il Catania Beach Soccer non parteciperà alla prossima stagione. La squadra, che ha conquistato numerosi trofei nel corso degli anni, si ferma dopo aver raggiunto risultati di rilievo nel settore. La decisione è stata annunciata dal club, che non sarà presente ai campionati futuri, segnando la fine di un lungo periodo di attività nel panorama del beach soccer.
Dopo 28 stagioni ai vertici della scena nazionale e internazionale, il Catania Beach Soccer non sarà ai nastri di partenza della prossima stagione.Una decisione maturata con consapevolezza e non senza emozione, ma che nasce dalla constatazione che, ad oggi, non esistono le condizioni per.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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