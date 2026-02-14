Pallamano | un acquisto top che ha vinto tutto con Bolzano Pallamano Ferrara con Jonas Matha Regalo di San Valentino per il club

Jonas Matha si unisce alla pallamano Ferrara, portando con sé un passato vincente con il Bolzano, un trasferimento che ha sorpreso molti appassionati. La società ha deciso di regalare questo giocatore al club in occasione di San Valentino, rafforzando così la squadra in vista dei prossimi incontri. Matha, noto per le sue abilità nel ruolo di terzino destro, arriva in un momento cruciale del campionato, quando i play-off si avvicinano rapidamente. La scelta di introdurre un atleta di alto livello mira a migliorare le prestazioni e a preparare la squadra per le sfide più importanti.

Pallamano Ferrara, mentre prepara la festa di oggi con l'iniziativa "Noi ci mettiamo il Cuore", iniziativa benefica pro-Avis che renderà "evento" l'ultima della fase a gironi della serie B territoriale, continua a tenere la testa sul campionato e, in vista dei play off, si assicura il fortissimo terzino destro Jonas Matha. Mancino, classe 1998, nato e cresciuto a Merano, in A1 ha vinto tutto con Bolzano: uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, arrivando così alla maglia azzurra. Dopo una parentesi francese, terminata anzitempo a causa del Covid, inizia un periodo errante durante il quale arriva anche per la prima volta a Ferrara, allo United, al quale seguono San Lazzaro e i sudtirolesi del ASC Algund Handball, fino a questo importante ritorno in città, oggi con il nuovo progetto sportivo di Pallamano Ferrara.