Carnevale di Castrovillari | folklore internazionale e tradizioni tra le montagne del Pollino

Tra le montagne del Pollino, il Carnevale di Castrovillari si conferma uno degli eventi più sentiti della Calabria. Ogni febbraio, gruppi di maschere e sfilate colorate attirano visitatori da tutta Italia e oltre. La tradizione si mescola con il folklore internazionale, creando un’atmosfera unica tra i boschi e le vette del Parco Nazionale. Gli organizzatori preparano ogni anno sfilate, musica e costumi che rievocano secoli di storia e cultura locale.

Tra i boschi e le vette del Parco Nazionale del Pollino, ogni febbraio si accende uno dei carnevali più importanti della Calabria. Castrovillari, la Città del Carnevale come viene affettuosamente chiamata, si trasforma per dieci giorni in un palcoscenico vivente dove maschere e folklore si intrecciano in un'unica, irresistibile esperienza. La 68ª edizione del 2026 promette di superare ogni aspettativa, confermando una tradizione che dal 1959 continua a rinnovarsi senza perdere la propria anima autentica. Origini antiche di una festa moderna. La storia del Carnevale castrovillarese affonda le radici nel 1635, quando venne rappresentata la farsa teatrale dell'Organtino davanti alla sede universitaria cittadina.

