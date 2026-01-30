Lavori sulla rete idrica | Bientina senz' acqua

Da questa mattina, Bientina si trova senza acqua. I lavori di rinnovamento dell’acquedotto hanno preso il via nel centro storico, portando alla sospensione temporanea dell’erogazione. Si tratta di un intervento necessario per migliorare l’affidabilità della rete e ridurre gli sprechi d’acqua, ma per ora le case e le attività del paese devono fare a meno del servizio.

Nuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d’acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso nel centro storico di Bientina. Avviati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, alcuni completati, altri in partenza, tali interventi rientrano in un più.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Bientina Rete Lavori sulla rete idrica: mancanza d'acqua a Bientina Lavori sulla rete idrica: strade di Pisa senz'acqua Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bientina Rete Argomenti discussi: Ciip, i lavori sulla rete idrica e fognaria; Frosinone, lavori sulla rete idrica il 27 gennaio: ecco le scuole e strade che resteranno chiuse; Lavori sulla rete idrica, mancherà l'acqua; Firenze, lavori sulla rete idrica: sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune strade. Venafro, lavori urgenti alla rete: sospensione idrica prevista per domani mattinaVENAFRO - Nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio 2026, sarà interrotto temporaneamente il flusso idrico in alcune zone della città per ... molisenetwork.net Agnadello, Padania Acque: proseguono gli interventi di ammodernamento della rete idrica.Agnadello, Padania Acque: proseguono gli interventi di ammodernamento della rete idrica. Da fine gennaio lavori anche in via Garibaldi Prosegue il piano di efficientamento e digitalizzazione delle ... welfarenetwork.it Lavori sulla rete idrica in via Ballero Mercoledì 4 febbraio 2026 i tecnici di Abbanoa spa effettueranno il collegamento delle nuove condotte primarie in via Ballero. Le nuove tubature, garantiranno maggiore affidabilità e una significativa riduzione delle rott - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.