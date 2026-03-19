Serie D Chessa cento di queste gioie | La Castellanzese scelta di vita
In Serie D, un giocatore ha raggiunto le cento partite con la maglia della Castellanzese. Durante un'intervista, ha dichiarato che per lui il calcio rappresenta una scelta di vita e che il modo corretto di viverlo è con passione e desiderio di divertirsi. La sua esperienza testimonia un impegno duraturo e un approccio autentico al gioco.
Su come si debba vivere il calcio non ha dubbi: "Deve essere innanzitutto passione e voglia di divertirsi". Una filosofia che Mario Chessa, attaccante della Castellanzese tra le colonne della squadra, ha voluto trasmettere anche a suo figlio, desideroso di seguire la stessa strada del padre. Chessa ha i neroverdi nel cuore e i neroverdi hanno nel cuore lui. Il suo cammino calcistico è pervaso da molteplici esperienze. I primi passi li ha mossi con Vogherese, Atalanta e l’Under 19 del Pavia. Poi l’esordio in prima squadra coi pavesi, quindi Lecco, Pergolettese, Inveruno, Castellanzese, Arconatese e di nuovo Castellanzese. Da ogni esperienza ha tratto insegnamenti preziosi, ma è il neroverde a occupare un posto particolare nel suo cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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