In Serie D, un giocatore ha raggiunto le cento partite con la maglia della Castellanzese. Durante un'intervista, ha dichiarato che per lui il calcio rappresenta una scelta di vita e che il modo corretto di viverlo è con passione e desiderio di divertirsi. La sua esperienza testimonia un impegno duraturo e un approccio autentico al gioco.

Su come si debba vivere il calcio non ha dubbi: "Deve essere innanzitutto passione e voglia di divertirsi". Una filosofia che Mario Chessa, attaccante della Castellanzese tra le colonne della squadra, ha voluto trasmettere anche a suo figlio, desideroso di seguire la stessa strada del padre. Chessa ha i neroverdi nel cuore e i neroverdi hanno nel cuore lui. Il suo cammino calcistico è pervaso da molteplici esperienze. I primi passi li ha mossi con Vogherese, Atalanta e l’Under 19 del Pavia. Poi l’esordio in prima squadra coi pavesi, quindi Lecco, Pergolettese, Inveruno, Castellanzese, Arconatese e di nuovo Castellanzese. Da ogni esperienza ha tratto insegnamenti preziosi, ma è il neroverde a occupare un posto particolare nel suo cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Chessa, cento di queste gioie: "La Castellanzese scelta di vita»

Articoli correlati

Serie D: la Castellanzese vince 2-1 con la Real Calepina e riaccende la speranza per la classifica.La Castellanzese ha ritrovato il sorriso in Serie D, espugnando il campo della Real Calepina con un risultato di 2-1.

Serie A femminile, la star dei social lascia il Como Women e va al Leicester. Lehmann torna in Inghilterra: "Scelta di vita»Era nell’aria e da ieri è ufficiale: Alisha Lehmann ha lasciato il calcio italiano.

Tutti gli aggiornamenti su Serie D Chessa cento di queste gioie La...

Discussioni sull' argomento Serie D, girone B: Chessa in pieno recupero regala il pari alla Castellanzese, finisce 2-2 il match contro la Varesina; Turno infrasettimanale per la Castellanzese contro Varesina; Tabellino partita Castellanzese 1921 vs Nuova Sondrio; Scheda squadra Castellanzese 1921.

La nipote dello psichiatra, Isabella, sta seguendo la serie dedicata allo zio e si rivolge al presidente Giani - facebook.com facebook

Serie B, tris del #Pescara, a segno anche Insigne. La #Carrarese inguaia la Samp, #Izzo lancia l’Avellino x.com