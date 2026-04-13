Cassolnovo scuolabus esce di strada e si ribalta con nove bambini a bordo | sei feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, uno scuolabus del comune di Cassolnovo è uscito di strada e si è ribaltato in un campo, coinvolgendo nove bambini a bordo. Sei di loro sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dalle ambulanze presenti sul posto. L’incidente si è verificato intorno alle 15, lungo una strada di campagna nelle vicinanze del centro abitato. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Pavia, 13 aprile 2026 – Un altro incidente che vede coinvolto uno scuolabus, nel Pavese. Oggi pomeriggio, verso le 15, uno scuolabus del comune di Cassolnovo è uscito di strada e si è ribaltato in un campo. A bordo c'erano nove studenti delle scuole medie e sei di loro (di età tra gli undici e i dodici anni) sono rimasti feriti, ma non in modo grave. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con ambulanze e un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e l’esatta dinamica dello schianto. I precedenti di Trovo e Stradella. Quello di Cassolnovo è il terzo incidente in provincia di Pavia nel giro di due settimane con scuolabus coinvolti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassolnovo, scuolabus esce di strada e si ribalta con nove bambini a bordo: sei feriti Italia. Tragico incidente, scuolabus si ribalta: “Pieno di bambini…”Attimi di paura lungo la strada dei Livellari, nel Pavese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini è finito fuori strada ribaltandosi. Italia. Terribile incidente, scuolabus si ribalta: “Pieno di bambini…”Momenti di forte angoscia e apprensione nel Pavese, lungo la strada dei Livellari, dove uno scuolabus con a bordo diversi alunni è uscito di...