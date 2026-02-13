Ospedale di comunità FDI | E’ l’Asl a dover fare chiarezza

Il caso dell’Ospedale di Comunità di San Francesco a Folloni ha attirato l’attenzione a causa di tensioni e polemiche, che ora vengono attribuite all’assenza di chiarezza da parte dell’Asl. La sezione di Fratelli d’Italia a Montella denuncia come la confusione e le accuse si siano acuite a causa di una comunicazione poco trasparente, alimentando divisioni tra cittadini e politici. In un momento in cui la salute pubblica dovrebbe essere prioritaria, la mancanza di risposte ufficiali rischia di indebolire la fiducia nella gestione sanitaria locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si riporta la nota della Sezione Fratelli d’Italia Montella con il Vice Segretario Sezione Gerardo Basile sul caso “Ospedale di Comunità”: “La bagarre mediatica e politica sviluppatasi intorno al caso “Ospedale di Comunità” presso la struttura di San Francesco a Folloni, unita agli strascichi velenosi lasciati dalla pessima campagna elettorale di due anni fa, ha determinato una profonda e pericolosa spaccatura nell’opinione pubblica montellese. Fra accuse reciproche, colpi bassi e comunicati di fuoco, il confronto si è esacerbato fino a diventare un muro contro muro di natura esclusivamente politica fra Maggioranza e Opposizione Comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale di comunità, FDI: “E’ l’Asl a dover fare chiarezza” Approfondimenti su ospedale comunità Sicurezza stradale, Pellegrino (Fdi): "Bene intervento governo per fare chiarezza sugli Autovelox" Pellegrino-automobili Il deputato di Fratelli d’Italia, Pellegrino, accoglie con soddisfazione l’intervento del governo sugli autovelox. Sanità, FdI: "Fare chiarezza sulle attività di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza" Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia sollecita la Regione Emilia-Romagna a fare chiarezza sull’applicazione della legge 1941978 e sulle attività di prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza, evidenziando l’importanza di trasparenza e corretta informazione nel settore sanitario. Ultime notizie su ospedale comunità Argomenti discussi: Case e ospedali di comunità: dopo la lente della Corte dei Conti la Regione attiva una task force - FoggiaToday; Ospedale Albenga, Invernizzi (FDI): La Regione non vuole ridurre i servizi, ma integrare quelli esistenti; Lombardia. Via libera in Consiglio a odg di Maggioranza, respinti i 5 documenti di Minoranza; Cariati, Ospedale di Comunità nel PNRR: approvata la delibera sugli arredi, attesa sui tempi. Nuovo ospedale di Comunità a Santa Caterina Villarmosa, stanziati 4,8 milioni di euro. Scuvera(FdI): Risultato concreto per il NissenoUn investimento strategico per il rafforzamento della sanità territoriale nel Nisseno. L’intervento nasce a seguito di una puntuale e tempestiva attività istruttoria dell’ASP di Caltanissetta, che ha ... ilfattonisseno.it Ospedale Albenga, Invernizzi (FDI): La Regione non vuole ridurre i servizi, ma integrare quelli esistentiOspedale Albenga, Invernizzi (FDI): La Regione non vuole ridurre i servizi, ma integrare quelli esistenti ... msn.com Acciaio al servizio della comunità: il nuovo ospedale di Cremona Il Nuovo Ospedale di Cremona, ideato da Mario Cucinella Architects con progetto strutturale di BUROMILAN si estende su una superficie di circa 52.000 m² e offre oltre 350 posti letto. Il siste - facebook.com facebook