Ticket arretrati FdI all' attacco con un' interrogazione | L' errore non va liquidato come semplice inconveniente tecnico

L’Ausl della Romagna ha inviato circa 293mila lettere di sollecito per ticket sanitari arretrati del 2024 e anni precedenti. Un’azione che, secondo FdI, non dovrebbe essere considerata un semplice inconveniente tecnico, ma un problema più complesso. Questa situazione evidenzia l’importanza di gestire correttamente le procedure di pagamento e comunicazione nel settore sanitario.

Nel corso 2025, l’Ausl della Romagna avrebbe inviato circa 293mila lettere di sollecito richiedendo il pagamento di ticket sanitari ritenuti insoluti e riferiti a prestazioni erogate nel 2024 e negli anni precedenti. La stessa Ausl Romagna, in seguito, avrebbe ammesso che una parte rilevante di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Romagna Interrogazione

Recentemente, molte famiglie della Romagna hanno ricevuto lettere dall'Ausl Romagna che richiedevano il pagamento di ticket arretrati.

Ultime notizie su Romagna Interrogazione

Argomenti discussi: La Corte dei Conti bacchetta l’Ausl: sotto esame le prestazioni a pagamento dei medici in orari extra lavorativi; Arretrati e aumenti di stipendio, ondata di lamentele per somme ricevute troppo basse: la posizione di Anief; Pirata della strada a 72 anni: travolge disabile su una carrozzina elettrica e non si ferma. Poi la colazione con l’amica.

