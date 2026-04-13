Caso ticket e solleciti di pagamento FdI | Disfunzione grave La Regione replica | Rimborsi già avviati
In commissione Politiche per la salute e politiche sociali si è discusso di un caso riguardante richieste di pagamento errate di ticket da parte dell’Ausl Romagna. L’interrogazione, presentata da esponenti di Fratelli d’Italia, evidenzia disfunzioni nel sistema di gestione dei rimborsi. La Regione ha risposto assicurando che i rimborsi sono già stati avviati, mentre i rappresentanti di FdI hanno definito la situazione come una “disfunzione grave”.
“Fare chiarezza sulle richieste erronee di pagamenti di ticket dall’Ausl Romagna”. E' stata discussa in commissione Politiche per la salute e politiche sociali (presieduta da Gian Carlo Muzzarelli) l'interrogazione presentata dagli esponenti di Fratelli d'Italia Marta Evangelisti, Luca Pestelli.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Caso ticket, FdI: "Fare chiarezza sulle richieste erronee di pagamento, non è un semplice inconveniente tecnico"“Fare chiarezza sulle richieste erronee di pagamenti di ticket dall’Ausl Romagna”.
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