Muggia-Triestina | 700mila euro e accuse al sindaco scontro aperto

Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, si trova sotto accusa per aver garantito 700mila euro alla Triestina, causando forti polemiche. La fideiussione, infatti, ha generato malcontento tra i cittadini e alcune opposizioni politiche. Polidori ha spiegato di aver agito per tutelare la squadra locale, ma le critiche non si placano. La vicenda coinvolge direttamente anche alcuni amministratori comunali, che chiedono chiarimenti sulla gestione delle risorse pubbliche.

Muggia, la fideiussione per la Triestina al centro della bufera: il sindaco Polidori si difende. La situazione attorno all’Unione Sportiva Triestina 1918 è sempre più complessa, trascinando al centro del dibattito il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. L’attenzione si concentra sulla fideiussione di 700mila euro, un atto che ha permesso alla squadra di regolarizzare la propria posizione in vista dell’iscrizione al campionato, e sul ruolo dello stesso sindaco in questa operazione. L’opposizione locale chiede a gran voce chiarimenti, sollevando dubbi su possibili conflitti di interesse, soprattutto alla luce dei futuri investimenti che la società sportiva ha in programma nel territorio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crosetto-Gabrielli: scontro aperto sulla difesa nazionale, tra analisi tecniche e accuse reciproche.Ieri sera, il confronto tra il ministro della Difesa Roberto Crosetto e l’ex capo della Polizia Vittorio Gabrielli si è acceso improvvisamente, creando subito tensione.

Leggi anche: Fondazione Latina 2032, accreditati i primi 700mila euro. Il sindaco Celentano: “Avati tutta verso ed oltre il Centenario”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Triestina calcio, fideiussione da 700 mila euro: a firmare la garanzia anche il sindaco di Muggia Polidori; Il sindaco Polidori firma una fideiussione da 700 mila euro per salvare la Triestina e risponde alle critiche: Azione di cuore, poi arrivano gli sciacalli: andassero a quel paese; Polidori, il sindaco ultrà: Per amore della Triestina ho firmato una fideiussione da 700mila euro; Sindaco Muggia firmò fideiussione per la Triestina travolta da scandali.

Triestina, c’è anche la firma del sindaco di Muggia Polidori sulla fideiussione per l’iscrizione: Azione di cuore, compiuta in pochi minuti perché tempo non ce n’eraQuesto il posto pubblicato sul suo profilo Facebook dal sindaco di Muggia Paolo Polidori, che ha garantito con beni personali parte dei fondi che hanno consentito l'emissione della fideiussione di 700 ... trivenetogoal.it

Sindaco Muggia firmò fideiussione per la Triestina travolta da scandaliUna fideiussione da 700mila euro. E' quella che ha firmato a titolo personale, per solo amore della squadra, Paolo Polidori, sindaco di Muggia (Trieste) e segretario della Lega a Trieste, a favore del ... ansa.it

Triestina, c’è anche la firma del sindaco di Muggia Polidori sulla fideiussione per l’iscrizione: “Azione di cuore, compiuta in pochi minuti perché tempo non ce n’era” - facebook.com facebook

Fideiussione Triestina: Pd, 'chiarezza e trasparenza' su Polidori. A Muggia, dove è sindaco, la società ha in progetto investimenti rilevanti #ANSA x.com