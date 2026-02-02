Caso Pierina Paganelli confermato il carcere per Louis Dassilva

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso di mantenere in carcere Louis Dassilva, l’uomo di 35 anni accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. L’udienza si è conclusa con questa conferma, dopo che Dassilva era già in carcere da settimane. La vicenda è avvenuta a Rimini, in via del Ciclamino, lo scorso ottobre. La procura ha continuato a sostenere la sua colpevolezza e ora si attende il processo.

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la detenzione in carcere per Louis Dassilva, il 35enne attualmente a processo per l' omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell'ottobre 2023 in via del Ciclamino, a Rimini. La conferma della misura cautelare segue l' ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, già oggetto di annullamento con rinvio da parte della Cassazione. L'udienza di venerdì ha quindi ratificato il ritorno in carcere dell'imputato. Dassilva è l'unico indagato per la morte della 78enne. Secondo l' accusa, l'uomo avrebbe agito per "difendere" la propria relazione extraconiugale con la nuora di Paganelli, Manuela Bianchi, recentemente convocata in Procura per chiarire alcuni dettagli della loro relazione.

