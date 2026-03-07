Madre denuncia il figlio | imputazione coatta per maltrattamenti e minacce

Una madre di Salerno ha denunciato il figlio per maltrattamenti e minacce, portando il caso all’attenzione delle autorità. La richiesta di archiviazione del procedimento, avanzata inizialmente dall’accusa, è stata respinta grazie all’intervento dell’avvocato Lucia Perri, penalista del Foro irpino, che ha presentato due opposizioni. Il procedimento giudiziario procede ora con l’imputazione coatta nei confronti del giovane.

Dopo due richieste di archiviazione respinte dal giudice, scatta il processo: aggravate le accuse per lesioni e minacce in famiglia Una madre di Salerno ha denunciato il figlio per maltrattamenti. Una storia che avrebbe potuto finire in un fascicolo archiviato, come accade spesso, se l'avvocato Lucia Perri — penalista del Foro irpino — non avesse deciso di opporsi, due volte, alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. I fatti contestati sono gravi: minacce reiterate, violenze fisiche, maltrattamenti psicologici. A corredo delle denunce, certificati medici che attestano lesioni riportate dalla donna. Eppure il pubblico ministero, valutati gli atti, aveva ritenuto che la fattispecie dei maltrattamenti non fosse configurabile e aveva chiesto al giudice di chiudere il procedimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

