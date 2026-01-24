Il rientro di Missiroli Forza Italia e Fratelli d' Italia attaccano la scelta del sindaco di Cervia

La recente decisione di Mattia Missiroli di ritirare le dimissioni da sindaco di Cervia ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia criticano la scelta, la maggioranza ha avviato la procedura di decadenza del Consiglio comunale. La vicenda, legata anche alle indagini per maltrattamenti, ha acceso un dibattito politico nel territorio.

Dopo la decisione di Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti alla moglie, di ritirare le proprie dimissioni da sindaco di Cervia, si è scatenata la bufera politica con la sua stessa maggioranza a decretare la decadenza del Consiglio comunale e l'ira delle opposizioni. I primi a prendere la parola sono Fabrizio Dore e Simone Lucchi, rispettivamente segretario comunale e segretario provinciale di Forza Italia, che in una nota spiegano come “Quello che è avvenuto nelle ultime ore a Cervia lascia sbigottiti per il modo surreale con cui il PD ha gestito l’intera vicenda. Correnti interne e giochi di potere, che governano da anni la città, ma che con questa penosa vicenda sono finalmente emersi anche agli occhi di chi fino ad oggi non voleva vederli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Missiroli ritira le dimissioni, il Pd lo sfiducia: per giorni il partito ha sbandato. Poi anche la fronda si è arresaAncora ieri, dopo il dietrofront del sindaco, c’era chi esultava sui social: Avanti con grinta. Post rimossi nel pomeriggio, quando il Pd ha adottato l’arma finale: far decadere il consiglio ... msn.com

Missiroli, l’azzardo non riesce. Il sindaco ritira le dimissioni. Ma la maggioranza lo sfiduciaCervia (e Pd) nel caos: il 44enne, indagato per maltrattamenti, va all’attacco senza il sostegno di giunta e consiglieri, che si dimettono. Non sono idoneo? Lo deciderà l’organo di vigilanza. msn.com

A Cervia i consiglieri comunali di maggioranza si stanno dimettendo in modo che questa sera Mattia Missiroli non avrà più una maggioranza su cui contare e quindi non sarà possibile nemmeno convocare il Consiglio comunale per il ritiro formale delle dimissi - facebook.com facebook