Polichetti Udc | Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni il Ruggi spieghi

Un rappresentante dell’Udc ha commentato la vicenda del piccolo Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, paragonandola al caso di un’altra persona, Coscioni. Ha chiesto spiegazioni all’ospedale Ruggi riguardo alla gestione della situazione. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità delle strutture sanitarie campane coinvolte in casi di presunta malasanità.