Polichetti Udc | Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni il Ruggi spieghi
Un rappresentante dell’Udc ha commentato la vicenda del piccolo Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, paragonandola al caso di un’altra persona, Coscioni. Ha chiesto spiegazioni all’ospedale Ruggi riguardo alla gestione della situazione. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità delle strutture sanitarie campane coinvolte in casi di presunta malasanità.
La vicenda del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, riaccende il dibattito sulla gestione della cardiochirurgia in Campania e sulle responsabilità organizzative delle strutture sanitarie coinvolte in casi di presunta malasanità. Un confronto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Caso Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Opportuno valutare la permanenza in carica di Coscioni dopo il rinvio a giudizio”Tempo di lettura: 2 minutiAlla luce della decisione del Gup del Tribunale di Salerno di disporre il rinvio a giudizio per Enrico Coscioni nell’ambito...
Visite annullate all’insaputa dei pazienti, esplode il caso al “Ruggi” di Salerno: la denuncia di Polichetti (Udc)Si moltiplicano i casi di visite annullate a insaputa dei pazienti e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania.
Una raccolta di contenuti su Caso Domenico.
Polichetti (Udc): Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni a Salerno, il Ruggi spieghiNel gennaio scorso il rinvio a giudizio dei medici del Ruggi che dimenticarono una garza nell'addome di un paziente, poi deceduto ... infocilento.it
Caso Domenico, battaglia sull’imparzialità del collegio: la famiglia nomina AngeliniA Napoli si svolge la partita cruciale sul caso del piccolo Domenico, focalizzandosi su aspetti tecnici e procedurali. cronachedellacampania.it