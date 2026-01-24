Caso Ruggi di Salerno Polichetti Udc | Opportuno valutare la permanenza in carica di Coscioni dopo il rinvio a giudizio

In seguito al rinvio a giudizio di Enrico Coscioni nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Umberto Maddalo, Mario Polichetti dell’Udc ha sottolineato l’importanza di valutare la permanenza in carica del responsabile della torre cardiologica dell’ospedale Ruggi d’Aragona. La decisione del Gup di Salerno solleva questioni sulla continuità e sulla responsabilità delle figure chiave coinvolte. È necessario un approfondimento per garantire trasparenza e tutela della salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla luce della decisione del Gup del Tribunale di Salerno di disporre il rinvio a giudizio per Enrico Coscioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Umberto Maddolo, il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, Mario Polichetti, interviene chiedendo una riflessione immediata sul ruolo e sull'opportunità della permanenza in carica dell'attuale vertice della torre cardiologica dell'ospedale "Ruggi d'Aragona". Secondo Polichetti, pur nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura, la situazione che si è venuta a determinare pone un problema di natura etica, istituzionale e di fiducia nei confronti dei cittadini e dei pazienti.

