Caserta incidente su A1 verso Roma | autoarticolato sbanda e blocca l'autostrada vicino Capua

Un incidente si è verificato sull'autostrada A1 in direzione Roma, nei pressi di Capua, coinvolgendo un autoarticolato con container vuoto. Il veicolo ha perso il controllo ed è sbandato, causando il blocco temporaneo della carreggiata e l'intervento dei soccorsi. Il conducente è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione e rimuovere il mezzo incidentato.