Caserta incidente su A1 verso Roma | autoarticolato sbanda e blocca l'autostrada vicino Capua
Un incidente si è verificato sull'autostrada A1 in direzione Roma, nei pressi di Capua, coinvolgendo un autoarticolato con container vuoto. Il veicolo ha perso il controllo ed è sbandato, causando il blocco temporaneo della carreggiata e l'intervento dei soccorsi. Il conducente è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione e rimuovere il mezzo incidentato.
Mezzo pesante con container vuoto sbanda sull’A1 vicino Capua, conducente in ospedale e traffico bloccato per i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente sull’Autostrada A1 a Casoria, code di 3 chilometri verso Napoli: traffico sulla TangenzialeTraffico in tilt nell'ingresso a Napoli a causa di un incidente sull'Autostrada A1 all'altezza di Casoria.
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