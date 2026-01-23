L’asse intestino-cervello rappresenta il sistema di comunicazione tra il nostro apparato digestivo e il cervello. Questa connessione, fatta di vie immunitarie e neurali, influenza vari aspetti della salute, dal benessere mentale alla funzionalità fisica. Comprendere il funzionamento di questo dialogo invisibile può aiutare a adottare abitudini più consapevoli e a promuovere un equilibrio generale nel nostro organismo.

L’intestino e il cervello non funzionano mai in isolamento. Essi comunicano continuamente tra loro attraverso vie immunitarie e neurali, dando vita a un dialogo complesso che gli scienziati chiamano asse intestino-cervello. Questo scambio bidirezionale è fondamentale per comprendere perché un disturbo in un organo spesso precede sintomi nell’altro. Quando uno di questi sistemi viene alterato, i segnali inviati possono influenzare l’altro organo, spesso anticipando l’insorgenza di sintomi. Per esempio, disturbi intestinali possono manifestarsi prima di ansia o depressione, e problemi neurologici possono comparire inizialmente con disfunzioni digestive. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Intestino e cervello: il dialogo invisibile che regola la nostra salute

La paura e la pigrizia – Il cervello, l’intestino, il ciboIn questo periodo di fine anno, è naturale riflettere sulle emozioni che ci accompagneranno nel nuovo anno.

L’Intelligenza Artificiale deve diventare invisibile e la TV sarà il cervello della casaL’evoluzione della tecnologia porta a un futuro in cui l’Intelligenza Artificiale diventa parte integrante dell’ambiente domestico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Salute intestinale e funzione cognitiva: come influisce l'intestino sull'invecchiamento del cervello e sulla lucidità mentale; Sindrome dell’intestino irritabile: il ruolo dell’asse microbiota-cervello; 1-0 Pancia al centro: a Bologna torna il convegno che rimette l’intestino al cuore della salute; Unitre: Cervello, zucchero. Tessuto adiposo e controllo del peso.

Il tuo intestino è in difficoltà? 9 segnali che il corpo usa per avvisartiGonfiore, stanchezza, sbalzi d’umore: possono dipendere dall’intestino? Scopri i segnali di un intestino in difficoltà e cosa fare ... my-personaltrainer.it

Sindrome dell’intestino irritabile: il ruolo dell’asse microbiota-cervelloSindrome dell’intestino irritabile e asse microbiota-intestino-cervello: nuove evidenze cliniche e implicazioni per infermieri e professionisti sanitari. nurse24.it

Clorofilla Erboristeria Bioprofumeria. . Il tuo intestino e il tuo cervello… sono più amici di quanto pensi! Questa connessione incredibile influenza il nostro umore, la nostra energia e persino il modo in cui affrontiamo la giornata. Prendersi cura dell’intest facebook