Affitti quali sono le città che rendono di più | Genova batte Milano e Roma

A sorpresa Genova batte Roma e Milano nella speciale classifica dei rendimenti dagli affitti. Si conferma, inoltre, che il mercato immobiliare continua a rappresentare una delle principali scelte di investimento per i risparmiatori italiani. I risultati e l'analisi della situazione arrivano da un approfondimento dettagliato dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Nel documento si spiega che nella prima parte del 2025 il 18% delle compravendite immobiliari è stato realizzato per investimento, in lieve calo rispetto al 19,4% registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. La flessione viene attribuita alla valutazione di altre forme di impiego del capitale, ma l’acquisto di immobili da destinare alla locazione resta una strategia ancora diffusa. Quanto rende un bilocale nelle grandi città L’analisi dell’Ufficio Studi prende in considerazione le locazioni a lungo termine e non quelle stagionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Affitti brevi, la rivincita dei centri minori: rendono più delle grandi città, meno incassi ma margini più solidi nell’Italia che non fa tendenzaEcco come i piccoli centri italiani stanno conquistando il mercato degli affitti brevi.

Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di menoRoma e Milano si confermano le città più costose in Italia per quanto riguarda l’Imu, mentre altre zone risultano più economiche.

Temi più discussi: Affitti brevi, l'Emilia-Romagna obbliga al cambio di destinazione d'uso: quali sono le conseguenze (e perché il governo si oppone); Quante case posso affittare senza partita Iva nel 2026?; Tregua sui prezzi dopo il boom, quanto costa una casa in affitto a Palermo e quali sono le zone più convenienti; L’impatto dell’inflazione di gennaio 2026 sui rinnovi annuali d’affitto: i canoni per città.

Affitti, quali sono le città che rendono di più: Genova batte Milano e RomaA sorpresa Genova batte Roma e Milano nella speciale classifica dei rendimenti dagli affitti. Si conferma, inoltre, che il mercato immobiliare continua a rappresentare una delle principali scelte di ... quifinanza.it

Affitti brevi, a Roma le associazioni per la casa incalzano il Campidoglio: Stop alle nuove aperture. Un regolamento è urgenteUna moratoria delle nuove aperture. Una valutazione degli indici di saturazione nel rapporto fra locazioni e posti letto. Controlli migliori e maggiori, ... ilfattoquotidiano.it

Affitti brevi, rischio stop per tre milioni di dipendenti pubblici e professionisti Impiegati pubblici, avvocati, commercialisti e notai sono incompatibili con l’attività di locazione breve in forma imprenditoriale. Pesa la stretta della legge di Bilancio Dipendenti pubblici - facebook.com facebook