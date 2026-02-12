Prezzi dell’energia fuori controllo

Il Gestore dei mercati energetici ha diffuso un breve comunicato per segnalare che, a causa di una segnalazione arrivata ieri, ha riscontrato un aumento improvviso e senza precedenti dei prezzi dell’energia. La situazione sta creando preoccupazione tra le aziende e i consumatori, mentre le autorità cercano di capire cosa stia causando questa impennata. Al momento non ci sono ancora dettagli sulle cause, ma il rischio di un ulteriore rialzo si fa sentire.

Il Gestore dei mercati energetici (Gme) ha pubblicato lunedì un avviso di tre righe per comunicare che "a seguito di una segnalazione effettuata nella giornata di ieri" aveva verificato "la presenza di un baco nell'elaborazione dei dati relativi all'Itm (indicatore di tecnologia marginale)" – cioè la stima di quale tecnologia determini, in ciascuna unità di tempo, il prezzo dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso.

