LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 19-9 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Carsen Edwards addenta la partita da subito!
Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con aggiornamenti sulle azioni più importanti. La sfida è iniziata con un ritmo intenso e momenti di grande livello da parte di Edwards e dei felsinei, che cercano di consolidare il vantaggio. Restate aggiornati per tutte le novità e le emozioni di questa partita in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tiiiiiimeout Jasikevi?ius. Primi 6 minuti soprannaturali di Edwards ma in generale dei felsinei! Sbaglia ancora Hall! Era wide open! 19-9 PERSO EDWARDS, DA TRE! MAMMA MIA! TREDICIIIII! Altra palla persa dei turchi, entrano De Colo e Horton-Tucker. Ricordiamo che questi non finiscono più! 16-9 Fener che si perde Pajola! Impazzisce Jasikevi?ius 14-9 GESTO BARBARO DI DIOUF A RIMBALZO SUL LIBERO SBAGLIATO! 12-9 Due su tre per Derrick Alston JR! Clamorosa sciocchezza, la seconda di fila per Nick Melli. Fallato da tre Alston! Blocco irregolare di Melli su EDWARDS! 10-9 NOOO! ANCHE QUESTAAA! NON SI FERMAAAA! CARSEN EDWARDS!!! 7-9 Ancora Devon Hall al ferro. 🔗 Leggi su Oasport.it
