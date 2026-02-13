L’Italia ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end, una sconfitta che arriva dopo aver sprecato diverse occasioni durante la partita. La squadra azzurra, che aveva ottenuto vittorie importanti contro Svezia e Gran Bretagna, non è riuscita a mantenere il vantaggio fino alla fine. La partita si è conclusa nel momento decisivo, quando gli avversari hanno sfruttato gli errori italiani per conquistare la vittoria.

L’Italia è incappata nella prima sconfitta nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo le spettacolari vittorie contro la Svezia di Niklas Edin (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Gran Bretagna di Bruce Mouat (Campioni del Mondo), la nostra Nazionale ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end. Si trattava di uno scontro diretto importante in ottica qualificazione alle semifinali, ma è arrivato un ko al supplementare che ha un po’ smorzato la doppia impresa firmata in apertura dei Giochi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno avuto un paio di possibilità per vincere tra il decimo end e l’extra-end, ma purtroppo non le ha concretizzate e così hanno fatto festa Marc Muskatewitz e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia spreca e viene punita all’extra-end dalla Germania: prima sconfitta alle Olimpiadi

L’Italia ha perso contro la Germania 5-6 all’extra-end durante la partita di curling ai Giochi Olimpici, a causa di una scelta strategica nel finale che non ha pagato.

Gli azzurri di curling hanno perso contro la Germania 5-6 all’extra-end, a causa di un errore durante l’ultimo lancio.

