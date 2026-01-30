Sinner amaro dopo la sconfitta con Djokovic | Fa molto male ho sprecato troppo Spero di prenderla come una lezione

Jannik Sinner non nasconde il dispiacere dopo aver perso contro Novak Djokovic. In conferenza stampa, il giovane italiano dice che fa molto male, perché ha sprecato tante occasioni. Non cerca scuse, spera di imparare da questa sconfitta e di tornare più forte. La battaglia con il serbo è finita, ma l’italiano si mostra determinato a reagire.

Jannik Sinner ha la faccia stanca e triste dopo la lunga battaglia persa con Djokovic. Si stropiccia spesso gli occhi, cerca di mantenere la solita lucidità ma la delusione è forte. Non ci sarà l'ennesima finale con Alcaraz, Jannik non potrà difendere i due titoli vinti in Australia: «Fa molto male, era uno Slam molto importante per me. È stata una buona partita da parte di entrambi. Ho avuto molte occasioni, non sono riuscito a sfruttarle e questo è il risultato». Jannik recrimina sulle tantissime palle break non sfruttare (16 su 18): «Il momento decisivo è stato nel quinto set. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nella notte di Melbourne, Djokovic ha vinto una semifinale al cardiopalma contro Sinner, durato cinque set.

Jannik Sinner perde contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open.

