Caro carburanti la Regione studia soluzioni per ridurre le spese di traghettamento

A Palazzo d'Orléans si tiene una riunione che coinvolge il Presidente della Regione Siciliana, l'assessore delle Infrastrutture, il presidente di una finanziaria regionale e altri rappresentanti. L'incontro si concentra sul caro carburanti e sulle sue ripercussioni sui trasporti marittimi commerciali. La Regione sta valutando soluzioni per ridurre le spese di traghettamento, cercando di affrontare le problematiche legate ai costi crescenti nel settore.