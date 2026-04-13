Caro carburanti la Regione studia soluzioni per ridurre le spese di traghettamento

Da cataniatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo d'Orléans si tiene una riunione che coinvolge il Presidente della Regione Siciliana, l'assessore delle Infrastrutture, il presidente di una finanziaria regionale e altri rappresentanti. L'incontro si concentra sul caro carburanti e sulle sue ripercussioni sui trasporti marittimi commerciali. La Regione sta valutando soluzioni per ridurre le spese di traghettamento, cercando di affrontare le problematiche legate ai costi crescenti nel settore.

È in corso a Palazzo d'Orléans una riunione sul caro carburanti e sulle conseguenze che ricadono sui trasporti marittimi commerciali fra il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con l'assessore delle Infrastrutture Alessandro Aricò, il presidente Irfis Giulio Guagliano, il capo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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