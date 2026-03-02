Carnevali | Fiducia totale in Grosso mercato in uscita e futuro di Muharemovic

Il responsabile del Sassuolo ha confermato la piena fiducia in Grosso, mentre annuncia che il mercato è orientato verso uscite e che Muharemovic resterà in squadra. La società sta lavorando per rafforzare la rosa e mantenere la competitività, con attenzione particolare alle scelte di mercato e alle operazioni in corso. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle trattative o sui piani futuri.

Un'analisi delle dichiarazioni diramate dal responsabile della società Sassuolo mette in evidenza una strategia mirata a consolidare la competitività del club, puntando sulla continuità tecnica, su una gestione oculata della rosa e su una programmazione che integri crescita interna e operazioni di mercato. Le parole chiave riguardano fiducia nel tecnico, valutazioni sugli assetti della squadra e un impegno chiaro verso un uso consapevole delle risorse, con attenzione alle dinamiche del VAR e al rapporto con gli arbitri. È emersa la possibilità di alcune uscite dalla rosa. Le cessioni dipenderanno dalla richiesta economica e dall'offerta presentata dalla società interessata.