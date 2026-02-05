La Juventus sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa. Carnevali rivela che Pedro Felipe potrebbe arrivare in prestito come operazione di prospettiva. Per Muharemovic, invece, ci sono state diverse offerte da valutare. I dirigenti bianconeri continuano a monitorare le opportunità, ma ancora niente di deciso. La sessione di mercato resta calda e tutta da seguire.

Carnevali: «Pedro Felipe operazione di prospettiva. Muharemovic? Abbiamo ricevuto offerte». Le dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole anche su Pedro Felipe e Muharemovic. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE BESTIA NERA INTER – « L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnevali rivela: «Pedro Felipe operazione di prospettiva. Muharemovic? Per lui abbiamo ricevuto diverse offerte»

Approfondimenti su Juventus News24

Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Pedro Felipe, confermando l’investimento fatto dal club.

Questa sera alle 20 il Sassuolo scende in campo, ma il club ha già messo le mani sul mercato invernale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus News24

Argomenti discussi: Il Milan può puntare allo scudetto! Zoff rivela i 2 fattori che giocano a favore di Allegri: Sarà decisivo.

Pagina 2 | Carnevali e i frutti Juve: Pedro Felipe come Muharemovic, vi spiego. Berardi? Non sapete...Il Ceo del Sassuolo ha poi fatto il punto anche sul giovane talento Bakola: Abbiamo fatto un acquisto importante, è un ragazzo davvero bravo ... tuttosport.com

Pedro Felipe al Sassuolo, Carnevali conferma la volontà da parte dei neroverdi di ripetere una operazione molto simile a quella di MuharemovicPedro Felipe al Sassuolo, Carnevali conferma la volontà da parte dei neroverdi di ripetere una operazione molto simile a quella di Muharemovic Il mercato invernale del club neroverde si è chiuso con u ... juventusnews24.com

Pedro Felipe ritrova Muharemovic Si ricompone la coppia difensiva facebook

Sono ripresi oggi gli allenamenti al Mapei Football Center in vista di Sassuolo-Inter. Nzola, Bakola, Garcia e Pedro Felipe si sono uniti al gruppo a ora di pranzo, per poi scendere in campo e svolgere la prima sessione agli ordini di mister Fabio Grosso x.com