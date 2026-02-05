Carnevali rivela | Pedro Felipe operazione di prospettiva Muharemovic? Per lui abbiamo ricevuto diverse offerte

La Juventus sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa. Carnevali rivela che Pedro Felipe potrebbe arrivare in prestito come operazione di prospettiva. Per Muharemovic, invece, ci sono state diverse offerte da valutare. I dirigenti bianconeri continuano a monitorare le opportunità, ma ancora niente di deciso. La sessione di mercato resta calda e tutta da seguire.

Carnevali: «Pedro Felipe operazione di prospettiva. Muharemovic? Abbiamo ricevuto offerte». Le dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Giovanni  Carnevali, amministratore delegato del  Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a  Tuttosport. Di seguito le sue parole anche su Pedro Felipe e Muharemovic. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE BESTIA NERA INTER –  « L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

