Carmelo Fenech è stato eletto nuovo presidente del Circolo culturale Empedocleo

Ad Agrigento sono stati rinnovati i vertici del Circolo culturale Empedocleo per il biennio 2026-2027. Tra le nomine, è stato eletto come nuovo presidente Carmelo Fenech. La nomina è avvenuta durante un'assemblea organizzata presso la sede dell'associazione, alla presenza dei membri e di rappresentanti dell’ente. La firma delle delibere ha formalizzato la conclusione delle votazioni e l'insediamento del nuovo consiglio direttivo.

Rinnovati ad Agrigento i vertici del prestigioso Circolo culturale Empedocleo per il biennio 2026-2027. Carmelo Fenech è stato eletto nuovo presidente. Succede dopo oltre venticinque anni a Giuseppe Adamo, figura di grande prestigio della vita culturale della città dei Templi, attualmente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Cia-Agricoltori italiani Ferrara, Massimo Piva è stato eletto nuovo presidenteNuovi organi direttivi per i prossimi quattro anni, eletti da Cia-Agricoltori italiani Ferrrara. Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa...