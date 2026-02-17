Referendum sulla giustizia | al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sì

Il circolo Empedocleo ha ospitato un incontro dedicato al referendum sulla giustizia, perché molte persone vogliono capire meglio i cambiamenti proposti. Durante l’appuntamento, sono stati spiegati i punti principali della riforma e come potrebbero influenzare il funzionamento della giustizia nel paese. C’erano anche esempi concreti di possibili effetti, come le modifiche al ruolo dei giudici e le procedure di appello. Molti cittadini si sono fermati a fare domande e a confrontarsi sulle conseguenze di questa riforma.

Sigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un momento di confronto per chiarire contenuti e implicazioni della riforma costituzionale sottoposta a referendum. Avvocati del foro di Agrigento e rappresentanti della società civile si incontreranno giovedì 19 febbraio, dalle 17,30, al circolo Empedocleo per approfondire le cosiddette “ragioni del sì” e offrire ai cittadini strumenti utili alla comprensione del quesito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Referendum giustizia, incontro sulle ragioni del sì al Circolo della Stampa Il Circolo della Stampa di Trieste ospita mercoledì 18 febbraio alle 17 un incontro dedicato alle motivazioni del sì nel referendum sulla riforma della Giustizia. Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No" Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino, si sono svolti ieri due incontri distinti tra sostenitori del Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum costituzionale sulla giustizia. Referendum giustizia, scontro ministero-Anm sui finanziamenti del Comitato per il NoLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, scontro ministero-Anm sui finanziamenti del Comitato per il No ... tg24.sky.it L'eterna lite governo-magistrati adesso passa dai soldi di chi vota no al referendumDopo i casi Gratteri e Nordio, si apre un nuovo fronte: il ministero della Giustizia chiede all'Associazione nazionale magistrati di conoscere i finanziatori del Comitato del no. Scoppia la polemica ... today.it Referendum giustizia, quanti e come andranno a votare gli italiani secondo il sondaggio di SWG facebook Tanti motivi in più per votare SÌ al Referendum Giustizia! x.com