Carlos Augusto commenta la vittoria dell’Inter contro il Torino. In diretta a Mediaset, il difensore ha parlato della prestazione dei giovani e ha ribadito che la squadra gioca per l’obiettivo di vincere. La partita dei quarti di Coppa Italia si è conclusa 2-1 per i nerazzurri, e lui ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Inter News 24 Carlos Augusto a Mediaset ha parlato del match vinto 2-1 dall’Inter contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni. Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Mediaset in “Coppa Italia Live” dopo la vittoria dei nerazzurri sul Torino nei quarti di finale di Coppa Italia per 2-1 grazie alle reti di Bonny e Diouf. Il brasiliano ha elogiato il contributo dei giovani Kamate e Cocchi, che si sono distinti nella partita, sottolineando come siano ben integrati nella squadra e pronti a dare il massimo. Augusto ha poi parlato degli obiettivi stagionali dell’Inter, confermando l’intento della squadra di lottare sempre per la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto a Mediaset: «Ecco cosa penso della prestazione dei giovani. Siamo l’Inter, giochiamo per questo obiettivo»

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma nella 19ª giornata, Carlos Augusto ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso.

Dopo la vittoria contro il Lecce, Carlos Augusto ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del gruppo e del percorso intrapreso.

Voti #InterTorino Inter J. Martinez 5; De Vrij 6 Acerbi 6 Carlos Augusto 6.5; Kamaté 7 Frattesi 6 Mkhitaryan 5.5 Diouf 7 Cocchi 6; Thuram 6.5 Bonny 6.5 Subs Sucic 6 P. Esposito 6 Lautaro 6 Luis Henrique sv Bisseck sv x.com

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Bonny facebook