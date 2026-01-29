MotoGP Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla Spagna

La MotoGP si infiamma ancora una volta. Dopo settimane di voci e rumors, ora circolano l’indiscrezione che Jorge Martin potrebbe firmare con la Yamaha. La notizia si diffonde dalla Spagna e ha già fatto tremare i team e i piloti in pista. Nei prossimi giorni si aspetta una conferma ufficiale, mentre intanto i tifosi commentano tra speranza e scetticismo.

Nel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni. Dopo aver riportato l’approdo di Fabio Quartararo in Honda (l’accordo sembrerebbe già chiuso) per il biennio 2027-2028, la versione iberica di Motorsport.com ha infatti parlato anche del futuro di un altro campione mondiale della classe regina come Jorge Martin. Il 28enne spagnolo starebbe finalizzando il suo approdo in Yamaha (al posto del Diablo) a partire dal 2027, scegliendo quindi di terminare a fine 2026 la sua esperienza in Aprilia. Se confermati, questi due trasferimenti rischiano di scatenare nei prossimi mesi un effetto domino con tanti possibili risvolti e colpi di scena nel mercato piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla Spagna Approfondimenti su Jorge Martin Yamaha Jorge Martin beffato al rientro in MotoGP dopo l’infortunio: a Valencia si ritrova con una pesante penalità MotoGp, Jorge Martin rivitalizzato: “Ci sarò a Valencia. Punto a un 2026 importante Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. MotoGP, GP d'Austria, Jorge Martin (Aprilia): La strada è quella giusta Ultime notizie su Jorge Martin Yamaha Argomenti discussi: MotoGp, Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia: al suo posto ci sarà Savadori; Il calvario di Jorge Martin, in forte dubbio per i test a Sepang: si è sottoposto ad altri due interventi…; MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnolo; Aprilia conferma che Martin salterà il Test di Sepang. MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla SpagnaNel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni. Dopo aver riportato ... oasport.it Movimenti grossi in MotoGP: Yamaha prenota Martin per il 2027!Altra indiscrezione importante dalla Spagna: Yamaha sostituirebbe Fabio Quartararo, in procinto di passare alla Honda, con Jorge Martin ... formulapassion.it MOTOGP - JORGE MARTIN PRONTO A LASCIARE APRILIA PER YAMAHA Altra bomba di mercato per la MotoGP: Jorge Martin sarebbe pronto a finalizzare l'accordo con Yamaha per il biennio 2027-2028. Il campione del mondo 2024 lascerebbe Aprilia - facebook.com facebook MotoGP, Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia: al suo posto ci sarà Savadori #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Aprilia #Martin x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.