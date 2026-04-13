Carlo Monguzzi | severo appassionato gentile La politica piange l’ambientalista battagliero

Viene ricordato come una figura complessa, caratterizzata da severità e passione, ma anche da gentilezza. La sua attività politica e il suo impegno ambientale hanno lasciato un segno evidente nella scena locale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo ha conosciuto e ha collaborato con lui, evidenziando come le sue caratteristiche abbiano definito il suo modo di operare e di essere.

Milano, 13 aprile 2026 – Difficile, anzi impossibile, trovare un ricordo di Carlo Monguzzi che non s’incardini su due pilastri del suo carattere, all’apparenza poco conciliabili. Spirito indomito e gentilezza mai affettata della persona sono i tratti che emergono dalle decine di dichiarazioni battute dalle agenzie in queste ore. Pioniere verde. Ma Monguzzi, come sintetizza Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ultima incarnazione del movimento che vide il consigliere comunale milanese fra i primi protagonisti, è stato – e sarà – un “pezzo di storia dell’ambientalismo”, che ha lottato “fino fino all'ultimo per migliorare la qualità della vita nella sua città, Milano, sempre dalla parte dei cittadini e mai degli interessi particolari".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Monguzzi: severo, appassionato, gentile. La politica piange l’ambientalista battagliero Morto Carlo Monguzzi, storico esponente ambientalista milaneseSi è spento dopo una breve malattia a 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale milanese di Europa Verde e storica figura ambientalista della... Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milaneseMilano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande...