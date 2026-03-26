E' deceduto Beppe Savoldi, ex calciatore italiano noto per aver militato nelle squadre di Napoli e Bologna. Aveva 79 anni e la sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. Savoldi è ricordato per aver segnato numerosi gol durante la sua carriera nel calcio professionistico. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Mondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 ann i. A darne notizia sui social il figlio Gianluca. “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno”, ha scritto. “Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche”, ha aggiunto a nome anche di Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - E’ morto Beppe Savoldi, addio allo storico bomber di Napoli e Bologna

Articoli correlati

Addio a Beppe Savoldi, storico bomber di Bologna e NapoliAGI - Il calcio piange Beppe Savoldi: si è spento a 79 anni l'ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli.

Morto Beppe Savoldi: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex bomber di Bologna e Napoli. Aveva 79 anniMalen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui…».

Approfondimenti e contenuti su Beppe Savoldi

Temi più discussi: Lutto nel mondo del calcio, è morto Beppe Savoldi: aveva 79 anni; Addio a Beppe Savoldi, grande attaccante di Bologna e Napoli; Lutto nel calcio, è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi.

È morto Beppe Savoldi: il ricordo di un centravanti simbolo degli anni SettantaIl mondo del calcio ricorda Beppe Savoldi, centravanti prolifico e protagonista di un trasferimento che segnò un'epoca: la sua famiglia ha annunciato la scomparsa e ringraziato il personale medico che ... notizie.it

Beppe Savoldi è morto: l’Italia e l’Atalanta piangono uno dei bomber più prolifici di sempreIl centravanti bergamasco si è spento a 79 anni dopo una lunga malattia: con 169 reti realizzate in carriera, ad oggi è ancora uno dei diciassette marcatori all-time della Serie A ... ilgiorno.it

Addio a Beppe #Savoldi, il ricordo del Napolista a firma Il Ciuccio Enzo #Biagi scrisse che Napoli era in rovina perché non aveva venduto #Gava, non per #Savoldi. #Vinicio storse il naso per il suo acquisto, soprattutto per la cessione di #Clerici - facebook.com facebook

, ` . Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe #Savoldi. L’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli è morto all’età di 79 anni. x.com