Durante un'intervista a Belve, il conduttore televisivo ha affermato di non essere bisessuale, smentendo le voci circolate in passato. Ha anche commentato la partecipazione di un collega a Sanremo, senza entrare nei dettagli. La sua replica, breve e decisa, si è conclusa con un sorriso, mentre ha dichiarato di non aver mai avuto dubbi sulla propria identità.

Carlo Conti risponde alle polemiche: “Mai avuto dubbi”. Una risposta secca, quasi chirurgica, ma con il sorriso di chi sa stare in scena. Ospite di Belve, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, Carlo Conti affronta senza girarci intorno una delle polemiche più surreali emerse durante l’ultimo Festival di Sanremo. Il riferimento è al “disturbatore” Gabriele Paolini, che durante un collegamento del Tg1 aveva urlato: “Carlo Conti bisessuale”. La replica del conduttore? Tagliente e ironica: “Io bisessuale? Non mi risulta. Ho solo un’idea fissa in testa”. E quando Fagnani prova a scavare, chiedendo se almeno ci sia curiosità: “No, no, mi trovo bene.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Carlo Conti a Belve spiazza tutti: ‘Bisessuale? Non mi risulta’. E su Sanremo lancia De Martino

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Carlo Conti svela chi sente vicino a sé e apre al ritorno di Amadeus in Rai Nell’attesa della seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani ha incontrato Carlo Conti per un’intervista ricca di sorprese. Tra i temi affrontati, il conduttore ha parlato di chi vede co - facebook.com facebook

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