Carlo Conti spiazza tutti e ‘passa il testimone’ a Stefano De Martino come prossimo conduttore di Sanremo | Ti meriti questo e il percorso che stai facendo

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di Sanremo, lasciando il suo ruolo. L’evento si è svolto sul palco dell’Ariston, dove Conti ha rivolto parole di elogio al collega, sottolineando il suo percorso. La conferma della scelta è arrivata in diretta, in un momento che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori.

Le voci si rincorrevano da giorni. La conferma è arrivata direttamente sul palco dell’Ariston, con un simbolico passaggio di testimone in diretta. Stefano De Martino è seduto in platea quando Carlo Conti lo raggiunge per annunciarlo come prossimo conduttore del Festival: “Ti meriti questo incarico e il percorso che stai facendo”, le parole di Conti. De Martino, visibilmente commosso, risponde: “Ricevere questo testimone è un gesto non scontato che ricorderò per sempre. Come diciamo spesso quando ci sentiamo: ‘testa bassa e pedalare’. Carlo, non spegnere il telefono”. Carlo Conti, del resto, era stato chiaro in conferenza stampa quando gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti spiazza tutti e ‘passa il testimone’ a Stefano De Martino come prossimo conduttore di Sanremo: “Ti meriti questo e il percorso che stai facendo” Sanremo 2026, Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino: l’annuncio storico“Potrei rimanere io… ma lo dirò solo stasera, non troppo tardi”, con queste parole, durante la conferenza stampa del 28 febbraio, la penultima, in... Leggi anche: Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti: l’annuncio stasera sul palco dell’Ariston Tutto quello che riguarda Carlo Conti. Temi più discussi: Sanremo, la giornalista fa una domanda su Can Yaman e Conti spiazza tutti: Lo volevate nudo?; Sanremo e il calo di ascolti. Carlo Conti prende tutti in contropiede. L'uscita a sorpresa e la polemica sulle donne; Carlo Conti a Che tempo che fa invita Lapo a Sanremo: siparietto da Fazio; Sanremo 2026, la gufata di 'Pier Silvio Berlusconi' e Carlo Conti annuncia squalifiche da Fiorello. Chi condurrà Sanremo 2027, Carlo Conti lancia l'indiscrezione: Cosa dirò stasera…Chi condurrà Sanremo 2027, l’annuncio di Carlo Conti durante la conferenza stampa spiazza tutti e riapre il toto-nomi. notizie.it Sanremo 2027, Conti spiazza tutti: Potrei rimanere io, questa sera l'annuncioColpo di scena su Sanremo 2026: il futuro della conduzione resta incerto, la conferma verrà svelata in diretta durante la finale. serial.everyeye.it Carlo Conti annuncia che Stefano De Martino sarà il Direttore artistico e conduttore di #Sanremo 2027 In bocca al lupo a Stefano - facebook.com facebook #Sanremo, “Premio speciale Assomusica” a Carlo #Conti #Sanremo2026 #CarloConti x.com