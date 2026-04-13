Belve anticipazioni Carlo Conti bisessuale?

Nella prossima puntata di Belve, il conduttore parlerà di vari argomenti, tra cui il Festival di Sanremo e alcune dichiarazioni recenti di un altro personaggio noto. Si discuterà anche di un commento di un giornalista che ha fatto riferimento alla sua presunta bisessualità. Non sono previsti altri dettagli sulla natura delle sue risposte o sui temi trattati nel confronto.

Carlo Conti a Belve parlerà di Sanremo, De Martino e commenterà la frase di Paolini secondo cui lui sarebbe "bisessuale" Carlo Contisarà l’ospite della seconda puntata diBelve, insieme a Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Sarà un’intervista che toccherà tutta la vita del conduttore dagli albori, fino ai grandi successi raggiunti e non mancheranno poi riferimenti alla vita privata come ad alcune storie che ha avuto. Tra tutte il focus principale sarà sul matrimonio conFrancesca Vaccarocon cui è diventato padre dopo i 50 anni. Quest’anno la sera della prima puntata del festival di Sanremo, in collegamento al Tg1 è apparso lo storico disturbatorePaoliniche è apparso con un cartello con su scritto “Carlo Conti bisessuale“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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