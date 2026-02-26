Se sia stato offensivo annunciare Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027? No Avevo detto chiaramente che sarebbe stato il mio ultimo Festival | così Carlo Conti

Durante una conferenza stampa, Carlo Conti ha spiegato di aver annunciato Stefano De Martino come futuro conduttore di Sanremo 2027, precisando che si trattava di un’anticipazione già comunicata e che non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dell’attuale edizione. La discussione si è concentrata sulla sua scelta di condividere questa informazione, lasciando intendere che la decisione fosse già presa da tempo.

"Potrebbe essere conduttore, direttore artistico e uno showman insieme", ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi a proposito del timoniere di Affari Tuoi Carlo Conti vive conferenze stampa insidiose, come quando, in quella di oggi, qualcuno gli ha chiesto se l’avere annunciato che il prossimo conduttore del Festival sarà Stefano De Martino sia stata una sorta di mancanza di rispetto, visto che la sua edizione è ancora in corso. “Potrebbe essere conduttore, direttore artistico e uno showman insieme”, ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi a proposito del timoniere di Affari Tuoi. E Carlo Conti l’ha presa male? “Ho detto chiaramente all’azienda che questo sarebbe stato l’ultimo festival di questo ciclo per me, sia che fosse andato benissimo, sia malissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Conti: "Offeso per endorsement a De Martino? No, ho detto che è il mio ultimo Festival"

Carlo Conti non si è scusato con l’atleta olimpica Francesca Lollobrigida per averla definita una ‘mamma d’oro’ La sua spiegazione - facebook.com facebook

Carlo Conti condurrà #SanremoEstateCarlo: “No, io non ci sarò. Sarò in vacanza” L’assessore: “Torna Sanremo Estate, è partita da un’idea di Carlo, è un’idea che stiamo studiando per la seconda metà di luglio. Sarà un fiore all’occhiello dell’estate” #Sanre x.com