Groane e Brughiera briantea rafforzato il piano sicurezza | sei reparti dei carabinieri nell' area

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di rafforzare la presenza dei carabinieri nelle zone di Groane e Brughiera briantea, a causa di recenti segnalazioni di problemi di sicurezza. Sei reparti sono stati assegnati all’area per garantire maggiore controllo e prevenzione. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha presieduto la riunione, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Beppe Sala e i rappresentanti delle forze dell’ordine. La decisione mira a migliorare il decoro e la tranquillità dei residenti. La presenza dei militari sarà rafforzata nelle prossime settimane.

Sei reparti dei carabinieri e l'impegno per sicurezza e decoro nell'area. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco Beppe Sala e dei vertici territoriali delle forze di polizia, ha fatto il punto sulle condizioni di sicurezza e vivibilità del Parco regionale delle Groane e della Brughiera briantea, vasta area naturale protetta che si estende per quasi 8mila ettari interessando le province di Milano, Monza e Brianza e Como. Durante la riunione è stato ribadito che il parco rappresenta “una priorità non solo sotto il profilo ambientale, ma anche quale presidio di legalità e spazio di fruizione sicura per le comunità locali”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Groane e Brughiera: GE V sotto tutela, 14.600 ore di vigilanza contro il degrado e per la sicurezza del parco lombardo.Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno intensificato i controlli nel parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ora sotto tutela.

Maxi controlli nell'area delle Groane: identificate oltre 100 personeMaxi operazione nelle Groane questa mattina.

