Caro carburanti cresce la tensione | tir verso lo stop nazionale

Il settore dell’autotrasporto ha annunciato un possibile fermo a livello nazionale a causa dell’aumento dei costi dei carburanti. Secondo una nota di Trasportounito, si stanno valutando azioni di protesta per evidenziare le difficoltà causate da questa situazione. La decisione di fermare le attività potrebbe essere presa nelle prossime settimane, se non saranno trovate soluzioni ai problemi sollevati.

Avanti con il fermo dell’autotrasporto a causa del caro carburanti. Lo afferma in una nota Trasportounito. «Il fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla commissione Garanzia sciopero», ha dichiarato il presidente, Franco Pensiero. «L'assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto, potrebbe avviare sin d’oggi i fermi dei Tir nelle proprie rimesse e Trasportounito si impegna a sostenere questi atti con il massimo dell’assistenza sindacale», si legge nel testo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, cresce la tensione: tir verso lo stop nazionale Contenuti utili per approfondire Caro carburanti Caro carburanti: autotrasporto verso il fermo nazionale dal 20 al 25 aprileABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta dei tir contro l’aumento dei costi Prosegue la mobilitazione nel settore dell’autotrasporto. Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada.