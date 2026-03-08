Caro carburanti | rincaro prezzi per benzina e gasolio

Il Codacons ha presentato una denuncia riguardo all'aumento dei prezzi dei carburanti, segnalando un rincaro sia per la benzina che per il gasolio. La richiesta al governo prevede un intervento urgente con la riduzione delle accise di almeno 15 centesimi al litro. La questione riguarda direttamente i prezzi praticati nelle stazioni di servizio e il costo a carico dei consumatori.

Dopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l'incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. In molte zone del Paese, la benzina in modalità self-service ha superato la soglia di 1,8 euro al litro, mentre il costo del gasolio, nelle aree autostradali con servizio, si avvicina rapidamente ai 2,6 euro al litro in alcuni impianti. La segnalazione viene dal Codacons, che da giorni sta monitorando attentamente le variazioni dei listini presso i distributori. L'associazione italiana torna a esortare il governo ad adottare misure urgenti: "È necessaria una riduzione delle accise sui carburanti di almeno 15 centesimi al litro."