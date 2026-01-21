Scontro nella Chiesa Usa sulla politica estera di Trump | il capo dei vescovi sceglie il silenzio Bergogliani e non solo all’attacco

Il dibattito sulla politica estera di Donald Trump coinvolge anche i vescovi negli Stati Uniti, alcuni dei quali si sono espressi criticamente, mentre altri preferiscono il silenzio. La questione ha suscitato reazioni diverse all’interno della Chiesa, in un contesto internazionale segnato da tensioni tra Washington e Bruxelles. Questa dinamica evidenzia come le posizioni politiche possano influenzare anche le istituzioni religiose e le loro scelte di comunicazione.

Washington, 21 gennaio 2026 – Vescovi statunitensi in ordine sparso criticano la politica estera dell'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, mentre a Davos sale la tensione fra Washington e Bruxelles. Sullo sfondo del silenzio scelto dall'attuale leadership dell'episcopato sulle mire espansionistiche in Groenlandia del presidente americano, sul blitz Usa a Caracas, sulle minacce (a giorni alterni) alla teocrazia iraniana, che reprime nel sangue il dissenso, Oltreoceano si consuma un'inattesa consonanza di vedute fra cardinali di provata fede bergogliana, e l'ex capo dei vescovi, Timothy Broglio, ascrivibile alla corrente più moderata-conservatrice della Chiesa.

