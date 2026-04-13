Caos elettorale in Perù prorogate le operazioni di voto per le presidenziali

Il voto per le elezioni presidenziali in Perù si è protratto oltre il previsto, con le operazioni di voto che sono state prorogate. Il 13 aprile, la candidata di destra ha ottenuto un vantaggio minimo rispetto agli altri contendenti, in un contesto di schede ancora da scrutinare e di risultati che continuano a essere monitorati. La situazione rimane fluida e in evoluzione, con i cittadini che attendono i risultati ufficiali.

Roberto Burneo, capo dell’autorità elettorale peruviana Jne, ha annunciato un’azione legale contro l’azienda responsabile dei ritardi. Molti elettori hanno confermato di non aver potuto votare dopo aver trascorso ore in fila. Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, condannato per violazioni dei diritti umani, ha espresso la sua solidarietà “a tutti coloro a cui è stato impedito di esercitare il diritto di voto”. López Aliaga ha invece incitato, in un video pubblicato su X, i suoi sostenitori ad andare a votare sfruttando la proroga. Molti anni d’instabilità politica nel paese andino hanno minato la fiducia nelle istituzioni e lasciato molti elettori profondamente disillusi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Caos elettorale in Perù, prorogate le operazioni di voto per le presidenziali Sola (M5s): "Prorogate le ordinanze Cenerentola a pochi giorni dal voto, un atto di arroganza. Vengano revocate"Insomma per il consigliere M5s la natura contingibile e urgente delle ordinanze, “non può essere piegata a una logica di proroghe seriali” e... Francia al voto per i sindaci, test per le presidenziali 2027: cosa c’è in ballo(Adnkronos) – Sono 48,7 milioni gli elettori francesi chiamati alle urne per i due turni delle elezioni municipali in programma oggi, domenica 15...