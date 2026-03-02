Sola M5s | Prorogate le ordinanze Cenerentola a pochi giorni dal voto un atto di arroganza Vengano revocate

Le ordinanze sulla movida sono state prorogate di altri tre mesi nel centro e di due a Pescara Vecchia, con l’obbligo di rimuovere i tavolini all’aperto entro mezzanotte e di somministrare alcol solo all’interno. La consigliera del Movimento 5 Stelle ha criticato la decisione, definendola un atto di arroganza, e ha chiesto che vengano revocate. La proroga è arrivata a pochi giorni dal voto.

Insomma per il consigliere M5s la natura contingibile e urgente delle ordinanze, "non può essere piegata a una logica di proroghe seriali" e soprattutto, incalza, "è politicamente inaccettabile che un'amministrazione ormai a fine mandato, in una fase pre-elettorale delicatissima, si permetta di vincolare la città per altri mesi con un provvedimento così impattante. Siamo di fronte a un'amministrazione 'a tempo', sospesa nell'attesa del voto, che continua a prendere decisioni strutturali come se nulla fosse", chiosa. "Le ordinanze contingibili – riprende quindi Sola - non possono diventare uno strumento ordinario di governo. Se si continua a prorogarle significa non voler affrontare la situazione nel suo complesso, con confronto e collaborazione".