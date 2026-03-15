Francia al voto per i sindaci test per le presidenziali 2027 | cosa c’è in ballo
In Francia, 48,7 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni municipali, che si svolgono in due turni, oggi e domenica prossima. Le consultazioni coinvolgono 35 mila comuni, dai centri più piccoli alle grandi città, e rappresentano un importante appuntamento elettorale. Questi voti sono considerati un test in vista delle presidenziali del 2027.
(Adnkronos) – Sono 48,7 milioni gli elettori francesi chiamati alle urne per i due turni delle elezioni municipali in programma oggi, domenica 15 marzo, e domenica 22 in 35mila comuni, dai più piccoli centri urbani alle grandi città. Il voto per liste servirà a eleggere i consiglieri comunali – 891.845 i candidati – a suffragio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenzialiIn Francia tornata elettorale 'monstre' che porterà all'elezione di 35 mila sindaci.
Leggi anche: Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027
Altri aggiornamenti su Francia al voto per i sindaci test per...
Temi più discussi: Elezioni in Francia per la nomina di 35mila sindaci. Test per l'Eliseo; Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto; Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027; La Francia al voto, Rn punta su Marsiglia.
Francia al voto per i sindaci, test per le presidenziali 2027: cosa c'è in balloSono 48,7 milioni gli elettori francesi chiamati alle urne per i due turni delle elezioni municipali in programma oggi, domenica 15 marzo, e domenica 22 in 35mila comuni, dai più piccoli centri urbani ... adnkronos.com
Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenzialiIn Francia tornata elettorale 'monstre' che porterà all'elezione di 35 mila sindaci. Ma anche un test politico chiave per il ... iltempo.it
La Francia ha vinto il Sei Nazioni maschile di rugby, segnando i punti decisivi all’ultimo minuto x.com
Inghilterra davanti all'intervallo Riuscirà la Francia a rimontare, per vincere partita e Torneo #GuinnessM6N #Since1883 facebook