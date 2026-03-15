Francia al voto per i sindaci test per le presidenziali 2027 | cosa c’è in ballo

In Francia, 48,7 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni municipali, che si svolgono in due turni, oggi e domenica prossima. Le consultazioni coinvolgono 35 mila comuni, dai centri più piccoli alle grandi città, e rappresentano un importante appuntamento elettorale. Questi voti sono considerati un test in vista delle presidenziali del 2027.