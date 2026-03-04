La mia band è in giro per gli aeroporti Ci stiamo organizzando per affittare gli strumenti | Jovanotti sul caos degli scali bloccati in Medioriente

Un artista italiano ha annunciato che la sua band si trova in viaggio tra vari aeroporti, cercando di organizzare il noleggio degli strumenti necessari. La situazione si è complicata a causa del conflitto in Iran, che ha causato la chiusura di diversi scali internazionali tra cui Dubai, Abu Dhabi, Doha e il Kuwait International Airport. Alcuni aeroporti sono stati inoltre colpiti da droni, rendendo difficile la situazione.

Il cantante è già in Australia ma il resto della band è bloccato per la crisi aerea in Medioriente: "Ci organizziamo con strumenti in affitto" A causa del perdurare del conflitto in Iran, oltre i due aeroporti di Dubai, colpiti anche da alcuni droni, rimangono bloccati anche quello di Abu Dhabi, Doha in Qatar e il Kuwait International Airport. Sono gli snodi fondamentali per i viaggi tra Europa, Africa e Asia. Intanto l'European Union Aviation Safety Agency ha prorogato lo stop ai voli per il Medio Oriente e il Golfo Persico fino al 6 marzo. Questa situazione ha portato a uno stop improvviso del turismo e dei viaggi di lavoro. Cosa che è accaduta in parte a Jovanotti che porta il suo tour in Australia per esibirsi il 5 marzo a Brisbane (Lyric Theatre) e il 6 marzo ad Adelaide (WOMADelaide Festival).

