Cantine piccole crescono ma senza leva

Una ricerca condotta dalla SDA Bocconi in collaborazione con la Fondazione Invernizzi, presentata a Vinitaly, ha analizzato 396 risposte di piccole cantine. Questi dati rappresentano circa un'unità di misura rispetto al settore complessivo. L’indagine si concentra sulle aziende di piccole dimensioni e sul loro sviluppo, evidenziando come molte di esse siano in crescita, anche se senza strumenti di leva specifici.

Il campione analizzato dalla ricerca SDA Bocconi con Fondazione Invernizzi presentata in occasione di Vinitaly si basa su 396 risposte, rappresentative di circa 1.800 aziende vitivinicole verticali. Il profilo che emerge è netto. Si tratta di realtà piccole, distribuite in modo abbastanza omogeneo sul territorio, con una leggera prevalenza nel Nord Ovest (106 aziende), seguito da Nord Est (92), Centro (88) e Sud e Isole (71). La dimensione aziendale conferma questa frammentazione. Le superfici vitate sono contenute. Le classi più rappresentate sono quelle fino a 10 ettari, con il segmento 0-5 ettari che conta 151 aziende, seguito dalla fascia immediatamente superiore.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cantine piccole crescono, ma senza leva Le uova di Pasqua sono più piccole, ma i prezzi cresconoConfezioni sempre più piccole e leggere, a parità di prezzo: si manifesta così la shrinkflation (in italiano, ‘sgrammatura’) dei prodotti di uso... Leggi anche: Piccole aziende crescono. Un aiuto da Confindustria Com’era Vivere 24 ORE nel Medioevo