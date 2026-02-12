piccole aziende crescono un aiuto da confindustria

Nelle piccole imprese della provincia, molte aziende del settore agroalimentare si trovano davanti alla stessa sfida: far crescere il business richiede tempo e risorse che spesso mancano. Per questo, sempre più imprenditori cercano aiuto da Confindustria, che offre supporto e strumenti pratici per affrontare le difficoltà quotidiane. Un esempio è chi vuole espandersi, ma si trova bloccato dalla mancanza di tempo e risorse.

SONDRIO "Io vorrei far crescere la mia azienda, ma non ho il tempo per farlo". Nelle piccole e medie imprese della provincia, soprattutto quelle a conduzione familiare del settore agroalimentare, una volta l’imprenditore era abituato a fare da sé. In qualche modo e da sè. In uno scenario come quello attuale, però, con costi di produzione e logistici superiori a quelli dei competitor e le difficoltà legate al mondo del lavoro (dalla concorrenza dei salari in Svizzera ai giovani che lasciano la valle), come affrontare con piglio vincente le sfide? Una risposta arriva da Confindustria Lecco e Sondrio, che dopo due anni di lavoro ha messo a punto un nuovo servizio di consulenza dedicato al controllo di gestione, pensato per supportare le imprese associate nei processi decisionali strategici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

