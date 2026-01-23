A Milano è stata inaugurata una targa in memoria di Silvio Gazzaniga, il designer della Coppa del Mondo, in occasione del suo 105º compleanno. La famiglia ha espresso gratitudine al Comune, sottolineando che Gazzaniga sarebbe stato orgoglioso di questo riconoscimento. L'iniziativa celebra la sua importante contribuzione nel mondo del design e dello sport, mantenendo viva la memoria di un artista che ha lasciato un segno indelebile.

Il trofeo più ambito del pianeta è nato in un piccolo studio d’arte di Brera, nel centro di Milano. Al piano terra di un elegante palazzone, nel 1971 lo scultore Silvio Gazzaniga ha realizzato la Coppa del Mondo. In occasione del 55esimo anniversario dell’ideazione, il Comune ha voluto apporre una targa commemorativa all’esterno del laboratorio di Via Volta 7. Oggi, l’artista avrebbe compiuto 105 anni: “Per la nostra famiglia è un giorno speciale – hanno detto Gabriella e Giorgio Gazzaniga, figli dello scultore -. Nostro padre sarebbe stato orgoglioso. È nato in questa città, qui ha costruito il suo percorso umano e artistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inaugurata a Milano la targa per Silvio Gazzaniga: disegnò la Coppa del Mondo

Coppa del Mondo Fifa, tributo allo scultore Silvio Gazzaniga: una targa nel palazzo che ospitò il suo studioIn occasione della Coppa del Mondo FIFA, è stata inaugurata una targa nel palazzo di via Alessandro Volta 7, a Milano, dove lo scultore Silvio Gazzaniga ha realizzato il celebre trofeo.

La coppa del mondo Fifa è nata a Milano e ora una targa lo ricordaA Milano, in via Alessandro Volta 7, nel 1971, lo scultore Silvio Gazzaniga creò il celebre trofeo della Coppa del Mondo FIFA.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Milano-Cortina: al Mimit inaugurata la mostra e presentati i francobolli celebrativi; Inaugurata la nuova sede della CISL Milano Metropoli; Statale di Milano, una libertà accademica esigente al centro dell'inaugurazione; Banca Veronese, inaugurata la nuova sede in Corso Milano.

Inaugurata a Milano la targa per Silvio Gazzaniga: disegnò la Coppa del MondoL'artista avrebbe compiuto oggi 105 anni. La famiglia ha ringraziato il Comune: Nostro padre sarebbe stato orgoglioso. Il nipote: Si è commosso con il trionfo del 2006 quando a sollevarla fu Cannav ... gazzetta.it

BYmyCAR rilancia su Milano: nuova sede a San Donato e New Era per la mobilità premiumInaugurata la struttura completamente rinnovata: hub per BMW, MINI e BMW i. Oltre 400 ospiti alla serata-evento con focus su tecnologia, servizi e sostenibilità ... msn.com

Inaugurata Medices Health Clinic a Milano: servizi polispecialistici, chirurgia mini-invasiva, laser medicali e percorsi integrati di prevenzione e cura x.com

La tratta T2 Gallarate-Malpensa inaugurata oggi rappresenta un'opera strategica di primaria importanza: un collegamento moderno ed efficiente che rafforza l'accessibilità ferroviaria dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, nodo fondamentale della - facebook.com facebook