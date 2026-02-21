48 ore un polpettone e Cannes | la commedia italiana conquista il web!

Due registi romagnoli, Alberto Magnani e Andrea Pecci, hanno vinto il premio principale al concorso “Gira un corto in sole 48 ore!” grazie al loro film intitolato “Il polpettone”. La vittoria è arrivata dopo aver completato il progetto in tempi record, coinvolgendo anche attori locali. La loro commedia, girata in una sola giornata, ha attirato l’attenzione della giuria internazionale. La vittoria apre nuove prospettive per il cinema indipendente italiano.

Due registi romagnoli, Alberto Magnani e Andrea Pecci, hanno conquistato un importante riconoscimento internazionale aggiudicandosi il primo premio al concorso “Gira un corto in sole 48 ore!”, con il loro cortometraggio intitolato “Il polpettone”. L’impresa, che ha richiesto un’intensa settimana di lavoro senza sosta, ha permesso ai due filmmaker di Riccione di superare la concorrenza e proiettarsi verso il Festival di Cannes, con la possibilità di partecipare alla competizione finale del Filmapalooza a Barcellona. La sfida, particolarmente complessa, imponeva la realizzazione di un cortometraggio di otto minuti in soli 48 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

