Cannabis terapeutica in Sicilia | richiesta di cure rimborsabili e accesso equo L’appello dell’on Chinnici

Un rappresentante politico ha rivolto un appello alla Regione siciliana affinché attui immediatamente le decisioni prese dall’Assemblea regionale siciliana riguardo alla cannabis terapeutica. La richiesta riguarda l’accesso alle cure e la possibilità di rimborsarle, con l’obiettivo di rendere disponibili trattamenti equi per i pazienti che ne hanno bisogno. La questione viene sollevata nel contesto di un’attenzione crescente sulla disponibilità di questa terapia in Sicilia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello alla Regione: attuare subito quanto deciso dall’ARS. Palermo, 09 aprile 2026. L’Assemblea Regionale Siciliana ha già espresso una posizione chiara, approvando recentemente un Ordine del Giorno che impegna il Presidente della Regione ad ampliare le patologie trattabili con la cannabis terapeutica. L’obiettivo è uniformare la normativa regionale almeno agli standard previsti dal Decreto Lorenzini del Ministero della Salute. A sottolinearlo sono Valentina Chinnici, deputata regionale e vice segretaria del Partito Democratico Sicilia, e Gaetano D’Amico, presidente del Comitato “Esistono i Diritti”, che chiedono con forza che il Governo regionale passi dalle dichiarazioni all’azione concreta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cannabis terapeutica in Sicilia: richiesta di cure rimborsabili e accesso equo. L’appello dell’on. Chinnici Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, appello di pediatri e Uniamo su accesso più equo a cure “Cerco la cannabis terapeutica per le cure di mia madre ma in città non si trova”Forlì, 26 gennaio 2026 – Quando una terapia è prevista dalla legge ma non dal territorio, il peso è tutto sulle spalle delle famiglie. Coldiretti: Dalla coltivazione della Cannabis terapeutica potrebbero arrivare in Italia 10mila posti di lavoroIn Italia la coltivazione, trasformazione e commercio della cannabis a scopo terapeutico per soddisfare i bisogni dei pazienti potrebbe garantire un reddito di 1,4 miliardi e almeno 10mila posti di ... quotidianosanita.it Aumentare le patologie curabili con la cannabis, appello a SchifaniAggiungere altre patologie a quelle per le quali è già consentita in Sicilia la cura con il farmaco derivato dalla cannabis è una delle richieste del comitato Esistono i diritti al presidente della ... ansa.it