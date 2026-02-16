Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso | salvato dai vigili del fuoco

Un gatto rimasto incastrato in una vecchia canna fumaria ha spinto i vigili del fuoco di Follonica ad intervenire questa mattina a Punta Ala. La struttura dismessa dell'hotel, situata vicino alla costa, ha rappresentato un'area pericolosa per l'animale, che non riusciva più a uscire. I pompieri hanno raggiunto il luogo e hanno messo in atto le operazioni di salvataggio.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel corso della mattinata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in una struttura alberghiera in località Punta Ala per il soccorso di un gatto rimasto intrappolato all'interno di una canna fumaria in disuso. L'animale, precipitato per circa tre metri all'interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente. I vigili del fuoco sono intervenuti utilizzando tecniche su corda e idonee attrezzature da recupero, riuscendo a raggiungere e mettere in salvo il felino. L'operazione si è conclusa con esito positivo; l'animale, in buone condizioni, è stato liberato in zona sicura.